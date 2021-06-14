В МИД Британии считают «оскорбительным» комментарий Макрона об Ирландии

Глава МИД Британии Доминик Рааб счел комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Северная Ирландия не является частью Великобритании, "оскорбительным". Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Макрон сделал такое заявление во время саммита G7. По данным издания The Telegraph, премьер-министр Британии Борис Джонсон был "взбешен" этими словами.

Размолвка возникла на фоне продолжающихся проблем с Северной Ирландией после Брексита. По словам Рааба, Евросоюз в течение "многих лет" считал Северную Ирландию "некой отдельной страной".

Ранее сообщалось, что европейские лидеры предупредили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности начать торговую войну с Соединенным Королевством. В отношениях Евросоюза и Великобритании камнем преткновения стал "североирландский вопрос".

Британия планирует пересмотреть в одностороннем порядке один из пунктов договора о Brexit, чтобы не допустить перебоев с поставками продовольствия в Северную Ирландию. Евросоюз это не устраивает, он готов ответить на такой шаг торговыми санкциями. Попытки сторон найти решение, которое устроило бы и Лондон, и Брюссель, пока не дают результатов.

Фото: Daniel Cole/AP