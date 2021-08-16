Каким был Афганистан до талибов: Короткие юбки, пикники на обочине и улыбающиеся дети

Профессор университета Билл Подлич из Аризоны сделал целую серию снимков в 1967 году, пока жил и работал в Афганистане со своей семьей - женой и двумя дочерьми. Потрясающие фотографии Афганистана 1960-х годов настолько отличаются от нынешних образов истерзанного войной государства, что кажется, это две разные страны.

Доктор Билл Подлич снимал на фотопленку "Кодахром". На его снимках Афганистан предстает перед нами как спокойная и умиротворенная страна, которую скоро уничтожит режим "Талибана".



Дочери профессора Билла Подлича Джен и Пег в садах Пагман, которые являлись одним из самых популярных мест отдыха в Кабуле. Сады были полностью разрушены во время войны.



Афганские школьницы идут домой. Девочки, так же как и мальчики, учились в школах и носили школьную форму, поступали в университеты. Женщины редко надевали паранджу в крупных городах. Сейчас в Афганистане женщины обязаны носить паранджу, появляться только в сопровождении своего мужа или родственников, а образование для женского населения не приветствуется.



Вполне себе счастливые люди собрались на большегрузных автомобилях, которые использовались как трибуны.



Мужчины отдыхают в тени. Внизу видно поселение, которое на протяжении многих веков является центром гончарного искусства.



Сестры держатся за руки, Кабул.



Одна из дочерей профессора на местном рынке в городе Исталиф, который являлся одним из самых красивых мест в стране. Город был уничтожен во время войны.



Во время урока в американской международной школе в Кабуле, которую посещали дочери профессора.



Мужчины на пикнике пьют чай и слушают музыку.



Очередь на заправочной станции.



Мальчик украшает торты.



Люди купаются в реке Кабул.



Школьники танцуют на площадке для игр.



Юные афганцы возвращаются домой. На заднем фоне - потрясающий пейзаж.



Афганский учитель.



Парковка перед американской международной школой в Кабуле, в которой учились дочери профессора Подлича. Школы тоже больше не существует.



Одна из дочерей профессора - Пэг.



Студенты педагогического колледжа в Кабуле.



Мечеть Шах-до-Шамшира (повелителя двух мечей) в Кабуле. Именно около мечети в 2015 году толпа линчевала 27-летнюю Фарханду Маликзаду после ее спора с торговцем амулетов, который обвинил женщину в сожжении Корана. Этот случай показал реальную ситуацию в отношении прав женщин в Афганистане.



Мужчина готовит сладкий десерт джалеби на открытом огне.



Во время урока по химии.



В автобусе, идущем из Кабула в Пешавар, Пакистан.

Королевский холм в садах Пагман.



Во время ремонта дорог.



Парад афганской армии в Кабуле.



Тоннель Саланг, который соединяет северную и южную части страны, был построен советскими специалистами в 1964 году под труднопроходимым перевалом Саланг.



Все, что осталось от одной из статуй Будды в Бамианской долине, которая была возведена в VI веке нашей эры. В 2001 году обе статуи были разрушены талибами.