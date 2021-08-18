Главу Минздрава Шри-Ланки уволили за использование колдовства

Президент Шри-Ланки отправил в отставку министра здравоохранения страны Павитру Ванняраччи, которая публично высказывалась за использование колдовства и волшебных зелий для борьбы с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на The coronavirus pandemic.

В стране смертность из-за коронавируса достигла рекордных показателей. Примечательно, что экс-глава Минздрава в январе сама заразилась коронавирусом. Перед этим она публично выпила "волшебное зелье" от коронавируса, которое якобы одобрил местный колдун.

Известно, что Ванняраччи после отставки возглавит министерство транспорта Шри-Ланки.