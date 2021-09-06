На США надвигается ураган опаснее «Иды»

К Северной Америке приближается ураган "Ларри", который может по своей мощи превзойти ураган "Ида", недавно обрушившийся на США. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает USA Today.

Сейчас "Ларри" присвоена третья категория опасности. Однако вскоре он может усилиться до четвертой категории со скоростью ветра свыше 150 миль в час, считают ученые.

Однако метеорологи прогнозируют, что шторм пройдет воды Атлантики, приблизится к Бермудским островам и к Северной Америке, но, вероятнее всего, пройдет мимо США.

Отмечается, что большая часть восточного побережья Соединенных Штатов при этом ощутит на себе воздействие урагана: к середине недели на эту территорию могут обрушиться сильные волны.