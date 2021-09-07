Лидер «Талибана» заявил о том, какие законы будут действовать в Афганистане

Лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении Хайбатуллы Ахундзада.

"В будущем все вопросы управления и (образа) жизни в Афганистане будут регулироваться законами святого шариата", - говорится в заявлении.

"Мы хотим сильных и здоровых отношений с нашими соседями и другими странами, основанными на уважении и взаимодействии. Наши отношения с этими странами будут основаны на интересах и выгодах Афганистана. Мы привержены всем международным законам и соглашениям, резолюциям и обязательствам, которые не противоречат исламским законам и национальным ценностям", - говорится в распространенном заявлении Ахундзады.

"Исламский эмират" (самоназвание политической системы талибов - ред.) будет предпринимать серьезные и эффективные шаги по защите прав человека, меньшинств и малоимущих групп в рамках требований священной религии ислама", - заявил Ахундзада.