Главы Римско-католической церкви, Восточной православной церкви и Англиканской общины выступили с редким совместным заявлением, призвав мир к решительным действиям по спасению от глобального потепления и борьбе с социальным неравенством. Папа Римский Франциск, Вселенский Патриарх Варфоломей и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби публично высказались о важности экологии накануне Конференции ООН по изменению климата, известной как COP26, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы стоим перед угрозой сурового правосудия: потеря биоразнообразия, ухудшение состояния окружающей среды и изменение климата - неизбежные последствия наших действий, - заявили религиозные лидеры. Сегодня мы уже расплачиваемся - но завтра может стать еще хуже".

По словам духовных глав, последствия глобального потепления сильнее всего ударят по самым бедным жителям планеты, которые меньше всего ответственны за изменение климата. Они призвали людей вносить индивидуальный вклад в улучшение экологии, а мировых лидеров - возглавить переход к справедливой экономике и устойчивому развитию. "Мы жадно потребляли больше ресурсов, чем планета может вынести. (...) Наступил критический момент - от этого зависит будущее наших детей и будущее нашего общего дома", - сказали религиозные лидеры.