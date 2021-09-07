В ЕС задумались о создании своего военного подразделения

Крупнейшая фракция Европарламента выступила с идеей создать в ЕС свое военное подразделение. О необходимости таких изменений заявили в Европейской народной партии (EPP), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"ЕС должен работать более сплоченно, когда дело касается обороны. Мы должны сделать еще один шаг и создать собственное военное подразделение Евросоюза", - отмечено в сообщении в Twitter партии.

Как заметил ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, который в том числе курирует оборонную промышленность, ЕС необходимо сохранять прочные отношения со своими союзниками, прежде всего, в рамках НАТО, однако Евросоюзу. по его мнению, также необходимо располагать и собственными оборонными возможностями.

Напомним, что ЕС вот уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет. В программе должны быть отражены не только цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, но и определены соответствующие угрозы. Программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, а также защитить Евросоюз и его граждан. Кроме того, одной из целей "Стратегического компаса" является увеличение эффективности использования имеющиеся возможности в сфере обороны.