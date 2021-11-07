Пекин занесло снегом - ФОТО
В столице Китае Пекине выпал первый снег. Мощный снегопад начался в ночь на воскресенье, 7 ноября, сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Снегопад продолжался и в воскресенье, что совпало с началом сезона Лидун (Становление зимы) - одного из 24 сезонов традиционного аграрного календаря, отмечает издания.
Снегопад накрыл автономный район Внутренняя Монголия, провинции Шаньси, Хэбэй, на северо-востоке Китая - провинции Ляонин и Цзилинь, в Восточном Китае - провинцию Шаньдун, а в Центральном Китае - Хэнань.
В ряде мест выпало до 300 мм снега.
Температура понизилась до трех градусов мороза. Жителям порекомендовали без надобности не выходить из дома.
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