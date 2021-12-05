https://news.day.az/world/1411998.html Ограбление на полмиллиона долларов в Петербурге попало на видео
Ограбление на полмиллиона долларов в Петербурге попало на видео
Преступники ограбили двоих жителей Санкт-Петербурга на 500 тысяч долларов. Ограбление попало на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Налет был совершен ранним утром 4 декабря на улице Турку. Неизвестные подбежали к мужчинам, у которых был при себе рюкзак с деньгами, и развязали драку.
Пока один потерпевший убегал от преступников, второй вызвал правоохранителей.
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