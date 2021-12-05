Ограбление на полмиллиона долларов в Петербурге попало на видео

Преступники ограбили двоих жителей Санкт-Петербурга на 500 тысяч долларов. Ограбление попало на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Налет был совершен ранним утром 4 декабря на улице Турку. Неизвестные подбежали к мужчинам, у которых был при себе рюкзак с деньгами, и развязали драку.

Пока один потерпевший убегал от преступников, второй вызвал правоохранителей.