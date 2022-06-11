В Британии опасаются нехватки таксистов

Рекордно высокие цены на бензин и дизель в Великобритании могут привести к резкому сокращению числа таксистов, которым в новых условиях проблематично работать в плюс.

Об этом в субботу сообщила еженедельная газета The Observer со ссылкой на представителей профсоюзов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что в связи с резким увеличением стоимости топлива на фоне антироссийских санкций британские таксисты и личные водители были вынуждены устраиваться на вторую работу или же трудиться шесть дней в неделю, чтобы прокормить свои семьи. Издание отмечает, что острая нехватка таксистов в Лондоне ощущалась и ранее, однако пандемия коронавируса и энергетический кризис усугубили сложившуюся ситуацию.

В четверг стоимость полной заправки автомобиля со стандартным 55-литровым бензобаком в Великобритании впервые превысила отметку в £100 (около $125). Рост цен на бензин в стране продолжается несмотря на сокращение британским правительством топливного сбора на 5 пенсов за литр на период до марта 2023 года.

Как указывают экономисты, рекордно высокие цены на топливо в королевстве неминуемо ведут к усилению инфляционных тенденций. По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до 9% - самого высокого показателя за 40 лет. Согласно оценкам Банка Англии, к концу года уровень инфляции в Соединенном Королевстве превысит 10%. Ранее лондонский Центр экономических и бизнес-исследований выпустил доклад, в котором предупредил о том, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.