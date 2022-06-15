В США на камеру попал «человек-волк»

В США на камеру попало существо, которое, по мнению людей, похоже на человека-волка, пишет издание Complex, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, кадр был сделан ночью в зоопарке Амарилло, штат Техас. На фото виден силуэт животного, идущего вдоль сетчатого забора. Зверь выглядит так, будто у него волчья морда, но при этом он передвигается на двух ногах - как человек.

Сообщается, что первым, кто заметил по камере странное существо, был садовник зоопарка. Мужчина рассказал об увиденном своим коллегам, а потом показал им фотографию животного, опубликовав снимок в соцсетях, заставив комментаторов ломать голову.

Некоторые люди предположили, что это был оборотень, другие же уверены, что на камеру попал койот, вставший на задние лапы в попытке перелезть через забор.

"Возможно, местные жители помогут разгадать тайну нашего зверя. Признаков попытки проникновения в зоопарк обнаружено не было. Ни животные, ни люди не пострадали", - добавил Майкл Кашуба, директор зоопарка.