Баржа потопила лодку с рыбаками в Аргентине

Драматичное происшествие было запечатлено одним из рыбаков на реке Парана, недалеко от города Пасо-де-ла-Патрия (провинция Корриентес, Аргентина), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел в месте, известном как "Эль-Планчон", в разгар 57-го национального рыболовного фестиваля "Дорадо". Именно из-за большого количества людей, которые принимали участие в соревновании, столкновение плавсредств попало на видео, которое стало вирусным в социальных сетях.

По информации местных СМИ, трое пожилых граждан Парагвая, оказавшихся на пути баржи в своей лодке, не принимали участия в состязании и рыбачили без разрешения.

Столкновение произошло из-за того, что мотор лодки, на которой находились пострадавшие, перестал работать и поэтому рыбаки не смогли покинуть фарватер, по которому проходило крупнотоннажное судно.

Позже парагвайские СМИ опровергли информацию, что рыбаки на момент происшествия были пьяны и заявили, что лодка стояла на якоре и не могла уклониться от судна.

Очевидцам происшествия удалось спасти двоих рыбаков. Один из любителей рыбного промысла не пережил столкновения с баржей и его тело было выловлено спустя несколько часов.

