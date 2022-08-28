Turkish Cargo признана самым успешным грузовым авиаперевозчиком Европы

Дочка флагмана гражданской авиации Турции Turkish Airlines - компания Turkish Cargo занимает первое место в Европе по совокупным показателям грузоперевозок согласно ежегодному отчету Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в пресс-службе THY, среди мировых грузоперевозчиков Turkish Cargo заняла четвертое место.

Председатель Совета директоров Turkish Airlines Ахмет Болат выразил удовлетворение успехом компании Turkish Cargo.

"Turkish Cargo, как самый быстрорастущий бренд грузовых авиаперевозок в мире, продолжает вносить вклад в цепочку мировых поставок, и тем самым способствовать развитию отрасли. Мы решительно намерены продолжать играть важную роль в повышении конкурентоспособности мировой торговли. Мы непрерывно движемся к своей цели - войти в тройку ведущих брендов грузовых авиаперевозок в мире к 2025 году", - сказал он.