Население Южной Кореи может уменьшиться вдвое

Население Южной Кореи может сократиться в XXI веке вдвое, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации, снижение уровня рождаемости угрожает стране еще с 2018 года. Главной причиной этому назвали резкое увеличение расходов родителей при появлении ребенка. Семьи в Южной Корее вкладывают значительно больше средств в будущее детей относительно других стран мира. В рейтинге таких государств на втором месте Тайвань, а затем - Португалия.

Например, на образование одного школьника в 2021 году в среднем тратили около 6 000 долларов. (около 10 200 манатов - ред.). На оплату колледжа или университета одного ребенка уходит зарплата, которую в Республике Корея в среднем получают за шесть лет работы.

Другая причина, по которой корейцы откладывают рождение детей, это высокие цены на недвижимость. Кроме того, на решение влияет незначительная социальная поддержка семей в стране и проблемы с трудоустройством после окончания отпуска по уходу за ребенком.