https://news.day.az/world/1497410.html Житель Краснодара чуть не сгорел заживо в лифте из-за вспыхнувшего самоката - ВИДЕО
Житель Краснодара чуть не сгорел заживо в лифте из-за вспыхнувшего самоката - ВИДЕО
Житель Краснодара загорелся, пока ехал в лифте. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, 37-летний кубанец зашел в лифт с электросамокатом. Транспортное средство воспламенилось, и лифт остановился из-за задымления.
Мужчина не смог выбраться самостоятельно и получил ожоги III степени на 60% кожи, пока ждал помощь. Его увезли в больницу.
Позже выяснилось, что кубанец утром заметил поломку электросамоката и решил отвезти его в ремонт. Однако довезти транспортное средство до мастера не удалось.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре