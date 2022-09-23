Житель Краснодара чуть не сгорел заживо в лифте из-за вспыхнувшего самоката

Житель Краснодара загорелся, пока ехал в лифте. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, 37-летний кубанец зашел в лифт с электросамокатом. Транспортное средство воспламенилось, и лифт остановился из-за задымления.

Мужчина не смог выбраться самостоятельно и получил ожоги III степени на 60% кожи, пока ждал помощь. Его увезли в больницу.

Позже выяснилось, что кубанец утром заметил поломку электросамоката и решил отвезти его в ремонт. Однако довезти транспортное средство до мастера не удалось.