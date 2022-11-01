В Великобритании удвоилось количество нуждающихся людей

За последний год в Британии удвоилось число людей, которые "с трудом сводят концы с концами", пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Asda Income Tracker, за последние девять месяцев доля британских домохозяйств с небольшим остатком свободных денег после уплаты налогов и удовлетворения основных потребностей или вообще без таких средств удвоилась с 20 до 40%.

Сильнее всего, по подсчетам аналитиков, пострадала группа с самым низким доходом: у них оставалось £2,6 свободных средств на неделю, год назад эта сумма составляла £55.

Исследователь социальной политики из Университета Лафборо Эбигейл Дэвис отметила, что без какой-либо помощи текущий кризис будет иметь долгосрочные последствия.

В статье агентства также приводятся истории людей, оказавшихся в тяжелом положении. Британцы рассказывают о нехватке средств на аренду жилья, об отсутствии денег на оплату отопления и даже о невозможности купить еду.