В США тысячи людей остались без электричества из-за игуаны, пробравшейся на подстанцию, пишет Complex, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, инцидент произошел в Лейк-Уорт-Бич, штат Флорида. Игуана, пробравшись на запретную территорию, спровоцировала крупномасштабное отключение на местной подстанции. От действий рептилии пострадали 1430 человек, оставшиеся без света.

Представители коммунальных служб сообщили, что авария была ликвидирована через 35 минут. Отмечается, что город принимает меры для предотвращения подобных инцидентов, вызванных животными - в 2022 году такие случаи происходили реже по сравнению с прошлым годом.

"Мы извиняемся за любые неудобства", - добавили в администрации

Позже стало известно, что игуана погибла в результате удара током.