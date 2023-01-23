ЕС внес в черный список КСИР, 18 физических и 19 юрлиц

Евросоюз внес в санкционный список Корпус стражей исламской революции (КСИР), а также 18 физических и 19 юридических лиц. Соответствующее заявление опубликовано в Официальном журнале ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ЕС осудили действия иранских властей против демонстрантов и решения ограничить гражданам доступ в интернет и мессенджеры, а также призвали Тегеран обеспечить прозрачные и заслуживающие доверия расследования для выяснения гибели 22-летней Махсы Амини и освободить участников "ненасильственных протестов".

"В этом контексте и в соответствии с обязательством ЕС решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая положение с правами человека,18 физических и 19 юридических лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, организации и органы, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в заявлении.