В Стамбуле жителей предупредили о ливне, снегопаде и ураганном ветре

Предпоследний, оранжевый код природной опасности объявлен в Стамбуле на воскресенье и понедельник. Губернатор мегаполиса Али Ерликая предупредил горожан о ливне, дожде со снегом и сильном ветре, порывы которого могут достигать 100 км/час, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении губернатора отмечается, что ухудшение погоды в Стамбуле и его окрестностях ожидается в утренние часы. "Вслед за осадками в виде дождя со снегом в понедельник после полудня Стамбул окажется во власти снегопада. Порывы ветра в воскресенье в утренние часы составят 60-80 км/ч, в европейской части местами они достигнут 80-100 км/ч", - говорится в сообщении губернатора.

По его словам, к круглосуточной работе в чрезвычайных обстоятельствах привлечены свыше 11 тыс. муниципальных работников, представителей управления по ЧС, спецтранспорт. Власти Стамбула в связи с непогодой призвали местных жителей без необходимости не пользоваться личным транспортом.

По данным телеканала ТРТ, утром 5 февраля из-за сильного ветра в Мраморном море отменили почти все рейсы паромов между европейской и азиатской частями Стамбула. О других мерах, касающихся судоходства в проливе Босфор, не сообщается.

Авиакомпания Turkish Airlines 4 февраля объявила об отмене вылета и приема 238 рейсов в Стамбульском международном аэропорту, которые запланированы на 5 и 6 февраля, из-за плохих погодных условий. Из них 166 являются международными и 72 внутренними.

Главное управление метеорологии Турции ранее распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях и снегопаде в 21 провинции страны с вечера 4 февраля. Согласно его сводке, осадки в виде снега и дождя ожидаются в районах Мраморного, Эгейского, Средиземного, Черного морей, а также в западных, восточных и юго-восточных районах страны.