https://news.day.az/world/1540224.html В Дании выдвинули обвинение по делу о разглашении гостайны экс-министром обороны
В Дании выдвинули обвинение по делу о разглашении гостайны экс-министром обороны
Бывший глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен предстанет перед судом за разглашение сведений, представляющих государственную тайну, сообщает агентство Ritzaus.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в январе прошлого года Фредериксен сам объявил, что в отношении него ведутся следственные действия.
Сторона обвинения выступилаза то, чтобы дело рассматривалось обычным судом. Это означает, что экс-министру может грозить наказание в виде лишения свободы не более чем на четыре года.
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