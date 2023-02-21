В Дании выдвинули обвинение по делу о разглашении гостайны экс-министром обороны
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Бывший глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен предстанет перед судом за разглашение сведений, представляющих государственную тайну, сообщает агентство Ritzaus.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в январе прошлого года Фредериксен сам объявил, что в отношении него ведутся следственные действия.

Сторона обвинения выступилаза то, чтобы дело рассматривалось обычным судом. Это означает, что экс-министру может грозить наказание в виде лишения свободы не более чем на четыре года.