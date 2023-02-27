https://news.day.az/world/1541792.html В Индонезии зафиксировано землетрясение
В Индонезии зафиксировано землетрясение
В районе острова Сулавеси в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 единицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр толчков находился в 101 км к юго-востоку от города Палу, в котором проживает около 282 000 человек. Очаг залегал на глубине 12 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
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