ОАЭ не планируют выходить из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты не намерены покидать Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких высокопоставленных эмиратских чиновников, которые опровергли публикацию газеты The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам одного из источников агентства, власти ОАЭ на протяжении нескольких лет размышляют над тем, какие альянсы лучше всего отвечают долгосрочным интересам страны, и периодически действительно поднимают вопрос о выходе из ОПЕК. Несмотря на это, в настоящее время ОАЭ не собираются покидать альянс, поскольку минусы такого решения перевешивают плюсы, сказал собеседник агентства.

"Если ОАЭ внезапно выйдут из ОПЕК, это может стать причиной политического разрыва не только с Саудовской Аравией - одним из крупнейших торговых партнеров страны, - но и с другими союзниками в Персидском заливе, такими как Кувейт и Ирак", - отмечает Bloomberg.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванные источники, что ОАЭ ведут внутренние дискуссии о возможности выхода из ОПЕК, чтобы нарастить добычу нефти, которую ограничивает Саудовская Аравия.

По данным издания, между двумя арабскими странами в последние годы наметились разногласия из-за разных подходов к вопросу добычи нефти, а также из-за соперничества за влияние в Йемене. Производственные мощности ОАЭ позволяют нарастить добычу нефти и в результате увеличить доходы от экспорта нефти, однако этот потенциал ограничивается действующими в ОПЕК квотами. Как утверждает The Wall Street Journal, в октябре 2022 года ОАЭ поддержали призыв Вашингтона нарастить добычу нефти, однако Саудовская Аравия выступила против и сумела добиться поддержки своего предложения.

5 октября 2022 года страны - участницы соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. С точки зрения правительства США, решение объединения ОПЕК+ продемонстрировало, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Президент США Джо Байден высказался в связи с этим за пересмотр отношений Вашингтона и Эр-Рияда. Власти королевства с этим категорически не согласились. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнул, что в решении ОПЕК+ нет никакой политической подоплеки и оно носит исключительно экономический характер.