Евросоюз собирается сократить энергопотребление к 2030 году

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали решение по снижению объема потребления энергии к 2030 году за счет энергосберегающих технологий на 11,7% относительно прогноза энергопотребления на 2030 год. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на постановлении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Страны ЕС должны совместными усилиями обеспечить сокращение потребления энергии как минимум на 11,7% в 2030 году, по сравнению с прогнозом энергопотребления на 2030 год, сделанным в 2020 году (Еврокомиссией). Это означает, что финальное энергопотребление должно составлять 763 млн тонн в нефтяном эквиваленте, а первичное - 993 млн тонн", - сказано в документе.

Теперь решение институтов ЕС должны утвердить все 27 стран сообщества в Совете ЕС.

Накануне портал Project Syndicate написал, что Европе предстоит прожить в условиях газового кризиса как минимум до 2024 года, попутно решая проблемы с обеспечением энергией.