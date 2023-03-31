Cтало известно о состоянии Папы Римского после терапии

Папа Римский Франциск останется в больнице еще несколько дней для лечения вирусного бронхита. Как сообщила в четверг Служба печати Святого престола, он может быть выписан в ближайшие дни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках плановых клинических проверок у святого отца был обнаружен вирусный бронхит", что потребовало назначения специальной терапии, после которой состояние понтифика улучшилось, указала ватиканская пресс-служба. "Папа Римский Франциск провел вторую половину дня в [римской клинике] "Джемелли", посвятив себя отдыху, молитве и некоторым рабочим делам", - говорится в заявлении.

О госпитализации 86-летнего понтифика стало известно в среду.