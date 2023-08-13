Китайские компании, опасаясь ограничений, спешно стали закупать чипы в США

Крупные компании КНР, опасаясь введения новых ограничений со стороны США на экспорт в Китай чипов, используемых для технологий искусственного интеллекта, стали срочно закупать чипы американского производителя Nvidia. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источников, китайские интернет-гиганты, находясь в состоянии ажиотажа, уже сделали заказы на $5 млрд. Речь идет о приобретении высокопроизводительных чипов Nvidia, необходимых для создания генеративных систем искусственного интеллекта.

Компании Baidu, ByteDance, Tencent и Alibaba заказали около ста тысяч процессоров A800 на $1 млрд. Кроме того, компаниями из КНР приобретены графические процессоры на $4 млрд.

Один из сотрудников Baidu на условиях анонимности рассказал, что без чипов Nvidia невозможно будет продолжить обучение любой крупной языковой модели.