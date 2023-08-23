Турецкая армия обезвредила террористов РКК/YPG в Сирии
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Турецкая армия продолжает антитеррористические операции на севере Сирии.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечено, что в ходе последней операции в зоне "Оливковой ветви" были обезврежены 6 террористов РКК/YPG.