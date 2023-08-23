https://news.day.az/world/1591827.html Турецкая армия обезвредила террористов РКК/YPG в Сирии
Турецкая армия обезвредила террористов РКК/YPG в Сирии
Турецкая армия продолжает антитеррористические операции на севере Сирии.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.
Отмечено, что в ходе последней операции в зоне "Оливковой ветви" были обезврежены 6 террористов РКК/YPG.
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