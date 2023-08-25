Штаб-квартиру ООН закрыли по соображениям безопасности

Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности. Об этом заявила руководитель службы информации Алессандра Веллуччи, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть решен в ближайшее время", - сказала она.