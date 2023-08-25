В Израиле разработали приложение для дронов

Израильский стартап Airwayz, решив не дожидаться, пока беспилотные летательные аппараты станут доминировать в небесном пространстве, занялся регулированием движения дронов. Как стало известно в пятницу, 25 августа, поможет в этом базирующийся на искусственном интеллекте аналог Waze для БПЛА, который и разрабатывают в Airwayz.

Как сообщает Day.Az, в компании считают, что при нынешних темпах производства беспилотников, которым уже занимаются десятки тысяч компаний в мире, менее чем через 10 лет произойдут кардинальные изменения в транспортировках, в том числе и людей. Огромная масса больших и малых дронов заполонит воздушное пространство, передвигаясь на высоте 50-100 м.

Все это потребует огромных усилий в регулировании транспортных потоков в небе. Для начала необходимо выработать свой язык, на котором будут общаться между собой "летающие над нашими головами куски металла", а затем правила небесного движения. Именно этим и занят израильский стартап Airwayz, который, как и Waze (тоже родившийся в Израиле), пытается решить проблему сотен миллионов водителей из будущего.

Технология Airwayz (Airwayz Drones) считается одной наиболее перспективных в мире - во всем, что касается управления движением беспилотных летательных аппаратов на малых высотах. Новшеством уже пользуется полиция Израиля, а также она находит применение в аэропорту Роттердама, где в режиме реального времени управляет тысячами самолетов.

Airwayz разработала свои алгоритм, язык и протокол, которые позволяют БПЛА взаимодействовать друг с другом и виртуальным центром управления полетом. Считается, что через несколько лет поднять в воздух самолет без такого UTM-компонента будет невозможно.