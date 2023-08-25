В Японии будут проверять уровни радиации в морской воде у побережья Фукусимы

Министерство по делам окружающей среды Японии будет проверять уровни радиации в образцах морской воды, взятых у побережья префектуры Фукусима. Это делается после того, как в четверг начался сброс в океан обработанной и разбавленной воды с АЭС "Фукусима дай-ити".

Как сообщает Day.Az, в пятницу министерство соберет пробы воды в 11 местах, по меньшей мере одно из которых находится примерно в 40 км от места сброса воды с АЭС. Исследовательское учреждение будет определять концентрацию радиоактивных веществ, включая тритий, в каждом образце. Результаты будут объявлены в воскресенье.

Ежегодно министерство четыре раза проводит мониторинг для определения уровня радиации в морской воде у побережья Фукусимы. Оно увеличит частоту проверок до одной в неделю и будет публиковать результаты на своем веб-сайте и в соцсетях.

Министр по делам окружающей среды Нисимура Акихиро сказал, что министерство будет тщательно проводить мониторинг с высокой степенью объективности, прозрачности и доверия, чтобы предотвратить возникновение репутационного ущерба от сброса воды.