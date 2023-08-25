Состоялась встреча президентов Казахстана и Таджикистана

В пятницу в Астане прошли переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона имеет большое значение с точки зрения продвижения дружественных взаимоотношений между двумя братскими государствами.

"Мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве, о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Сам факт Вашего прибытия для открытия Дней таджикской культуры в Астане говорит о многом. Я очень высоко ценю Ваш визит", - сказал он.

В свою очередь Э.Рахмон заявил о намерении обсудить с казахстанским коллегой состояние и перспективы взаимоотношений Таджикистана и Казахстана, а также международные и региональные вопросы.