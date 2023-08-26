Британцев предупредили о темной и холодной зиме

Многие семьи в Великобритании продолжат испытывать трудности в оплате счетов за газ и свет этой зимой, несмотря на снижение ценового порога на энергию, заявил в пятницу глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли.

Ранее энергорегулятор объявил, что стоимость среднего годового счета за энергию в Британии впервые за год опустится ниже отметки в две тысячи фунтов стерлингов с 1 октября, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Эти цены намного выше, чем в 2021 году до начала газового кризиса. Я знаю, что много семей будут продолжать испытывать трудности с оплатой счетов. Это (снижение цен - ред.) - шаг в правильном направлении, однако, очевидно, путь еще долог", - заявил Брирли в эфире телеканала Sky News.

По словам главы регулятора, несмотря на снижение ценового порога на энергию "много-много людей" продолжат испытывать финансовые сложности из-за роста цен не только на газ и свет, но и на все остальные продукты и товары.

В заявлении самого Ofgem Брирли ранее отметил, что не может гарантировать "какую-либо уверенность", что ситуация этой зимой станет проще для жителей Британии из-за роста стоимости жизни в стране.

Ранее сообщалось, что более трети домохозяйств в Англии столкнутся зимой с повышенными счетами за энергию из-за прекращения господдержки, введенной в прошлом году, несмотря на уменьшение размера счетов.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

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