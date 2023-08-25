Испанская полиция конфисковала 9,5 тонн кокаина

Испанская полиция заявила об изъятии рекордной партии кокаина - 9,5 тонн, спрятанной между коробками с бананами.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Контрабандный груз обнаружили в контейнере для морских перевозок, которым привезли бананы из Эквадора в южный порт Испании Альхесирас.

В полиции говорят, что эта партия кокаина весом 9,5 тонн - самая большая из тех, которые когда-либо обнаруживали в одном контейнере, и что это "беспрецедентный удар" для одной из ключевых сетей наркоторговцев.

На коробках с кокаином отправители указали более 30 логотипов, соответствующих европейским криминальным группировкам, которым предназначался груз.

Как полагают, отправитель кокаина - преступная организация из Эквадора - имеет широкую сеть для поставки наркотиков в Испанию, для этого использовали компанию, занимающуюся торговлей бананами и базирующуюся в Мачале, которую неформально называют "банановой столицей мира".

За месяц отправляли около 40 контейнеров, часть из них - с контрабандными наркотиками.