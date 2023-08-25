Временный поверенный в делах Дании в Анкаре вызван в МИД Турции

Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре Аге Сандал Мёллер вызван в Министерство иностранных дел Турции.

Как передает Day.Az, Мёллер был вызван в МИД в связи с продолжающимися акциями сожжения Корана перед зданием посольства Турции в Копенгагене.

Отметим, что Временный поверенный в делах посольства Дании вызывается в МИД Турции уже в шестой раз за последние дни. Датский дипломат ранее вызывался в МИД 18, 21, 22, 23 и 24 августа.