https://news.day.az/world/1592515.html Временный поверенный в делах Дании в Анкаре вызван в МИД Турции
Временный поверенный в делах Дании в Анкаре вызван в МИД Турции
Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре Аге Сандал Мёллер вызван в Министерство иностранных дел Турции.
Как передает Day.Az, Мёллер был вызван в МИД в связи с продолжающимися акциями сожжения Корана перед зданием посольства Турции в Копенгагене.
Отметим, что Временный поверенный в делах посольства Дании вызывается в МИД Турции уже в шестой раз за последние дни. Датский дипломат ранее вызывался в МИД 18, 21, 22, 23 и 24 августа.
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