F-16 поднялись в воздух из-за нарушителя над местом отдыха Байдена

Истребители-бомбардировщики F-16 ВВС США были подняты в воздух из-за гражданского самолета, который нарушил закрытое воздушное пространство в районе озера Тахо (штат Невада), где отдыхает американский президент Джо Байден.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в распространенном письменном заявлении.

"Сегодня утром два истребителя НОРАД F-16 и вертолет Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолетом зоны временного ограничения полетов в районе озера Тахо (штат Невада). Гражданский самолет нарушил зону примерно в 7:50 утра по тихоокеанскому времени (17:50 мск - прим. ТАСС) и был препровожден за пределы зоны", - отмечается в документе. Самолет покинул зону без инцидентов.

В НОРАД подчеркнули, что истребители "выпустили сигнальные ракеты, которые могли быть видны местным жителям, чтобы привлечь внимание пилота" гражданского самолета. "Применяя сигнальные ракеты, мы в первую очередь заботились о безопасности перехватываемого самолета и людей на земле. Они быстро и полностью сгорают и не представляют опасности для людей на земле", - добавили в командовании.