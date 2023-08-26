В Мозамбике ликвидировали лидера террористической группировки

Правительственные силы Мозамбика ликвидировали лидера местной структуры террористической группировки "Исламское государство", действующей на севере страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны африканской страны.

"Ликвидирован Бономаде Мачуде Омар, также известный как Ибн Омар, - цитирует заявление Минобороны южноафриканский новостной портал News24. - Он уничтожен вместе с двумя сообщниками". Детали операции, проводившейся на территории провинции Кабу-Делгаду, не раскрываются.

Между тем на созванной 25 августа пресс-конференции президент Мозамбика Филипе Ньюси сообщил, что Ибн Омар был убит 22 августа.

Ибн Омар возглавил террористическую группировку на севере Мозамбика в 2017 году. В последующие годы он участвовал в нападениях как на военные, так и гражданские объекты.