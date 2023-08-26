В давке у стадиона в Мадагаскаре

По меньшей мере 12 человек погибли, 80 пострадали в результате давки на входе в стадион в городе Антананариву.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

По его данным, трагедия произошла у стадиона "Махамасина" перед церемонией открытия Игр островов Индийского океана, на которую собрались около 50 тыс. человек.

"По предварительным данным, число погибших составляет 12 человек, еще около 80 человек получили ранения", - заявил журналистам премьер-министр страны Кристиан Нтсай у входа в больницу, куда были доставлены пострадавшие.

На месте происшествия работают службы экстренной помощи, полиция и жандармерия, сообщил корреспондент агентства.

Причина давки на данный момент не установлена.