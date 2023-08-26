Байден оценил тюремное фото Трампа

Президент США Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа словами "симпатичный парень".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, экс-глава Белого дома стал первым американским лидером, у которого есть подобный снимок.

Байден отметил, что видел фотографию по телевизору. "Симпатичный парень, отличный парень", - сказал он.

Ранее Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, выставил на продажу мерч с тюремным фото отца.

24 августа Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Политика освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.