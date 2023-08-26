https://news.day.az/world/1592538.html Токаев поручил урегулировать ситуацию на казахско-кыргызской границе
Токаев поручил урегулировать ситуацию на казахско-кыргызской границе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между двумя странами.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Он также отметил необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу.
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