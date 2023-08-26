Взрыв газа на кольцевой развязке в Карачи
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По меньшей мере 9 человек получили ранения в результате взрыва газа на кольцевой развязке в Карачи.

Сообщается, что взрыв произошел в газовой трубе внутри канализации, разрушив несколько транспортных средств и предприятий.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.