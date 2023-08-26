Де-факто руководство Нигера прогоняют немецого посла из страны

Захватившие власть в Нигере военные дали послу ФРГ Оливеру Шнакенбергу 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили европейские СМИ.

Военные мотивировали это тем, что дипломат, по их мнению, совершил действия, идущие вразрез с интересами Нигера.

В пятницу вечером сообщалось, что аналогичное требование военные направили послу Франции Сильвену Итту.

В Париже в ответ заявили, что ознакомились с требованиями военных. При этом в МИД Франции не стали сообщать, согласны ли отозвать посла: в министерстве пояснили, что у путчистов, по мнению французской стороны, нет законного права требовать отъезда главы французской дипмиссии.