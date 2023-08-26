Уничтожен беспилотник в Подмосковье

Беспилотник, летевший в сторону Москвы, уничтожен силами ПВО в Истринском районе Московской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.