https://news.day.az/world/1592591.html В США в результате крушения истребителя погиб пилот
В США в результате крушения истребителя погиб пилот
Американский пилот истребителя-бомбардировщика F/A-18 "Hornet" был найден мертвым на месте крушения самолета.
Как передает Day.Az, об этом 26 августа сообщает газета министерства обороны США Stars and Stripes.
"Поисково-спасательные службы обнаружили пилота корпуса морской пехоты США, который, как было подтверждено, погиб на месте", - указано в сообщении.
В настоящее время оперативные службы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Самолет был приписан к всепогодной штурмовой эскадрилье истребителей морской пехоты 224, отвечающей за поддержку координации вооружений, получение снимков и уничтожение надводных целей.
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