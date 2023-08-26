В США в результате крушения истребителя погиб пилот

Американский пилот истребителя-бомбардировщика F/A-18 "Hornet" был найден мертвым на месте крушения самолета.

Как передает Day.Az, об этом 26 августа сообщает газета министерства обороны США Stars and Stripes.

"Поисково-спасательные службы обнаружили пилота корпуса морской пехоты США, который, как было подтверждено, погиб на месте", - указано в сообщении.

В настоящее время оперативные службы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Самолет был приписан к всепогодной штурмовой эскадрилье истребителей морской пехоты 224, отвечающей за поддержку координации вооружений, получение снимков и уничтожение надводных целей.