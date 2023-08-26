Швеция не запретит сжигать религиозные книги

Власти Швеции не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией, поскольку это потребует внесения поправок в конституцию королевства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, oб этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Накануне министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны планирует запретить сожжение религиозных книг.

"Каждая страна, подверженная острым угрозам, выбирает свой собственный способ борьбы с ними", - сказал премьер Швеции.

При этом он подчеркнул, что с большим уважением относится к решению Дании, но поступить по ее примеру для Швеции означало бы внесение поправок в конституцию, поэтому для королевства это не самый подходящий путь.