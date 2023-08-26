Пашинян готовится к чистке кабмина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время намерен отправить некоторых министров в отставку, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что сейчас эту тему пытаются держать втайне, тем более что решение не окончательное, оно может быть принято в октябре.
По имеюющимся данным, среди кандидатов на увольнение - министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, работой которого премьер оказался недоволен.
В ходе недавнего визита в Сюникскую область Пашинян указал на ряд недостатков в деятельности возглавляемого Саносяном ведомства.
В то же время, в близком окружении премьера знают, что тот в любой момент может пересмотреть свое решение.
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