ЧП на польско-белорусской границе

Группа нелегальных мигрантов совершила нападение на польских пограничников на границе с Белоруссией, на место происшествия были направлены водометы и бронеавтомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила в субботу пресс-служба Пограничной стражи Польши.

"На участке погранзаставы Дубиче-Церкевне группа агрессивных иностранцев напала, забрасывая камнями, на патрули польских пограничников после того, как те пресекли их попытку нелегально проникнуть в Польшу. На место происшествия были направлены спецавтомобили польской полиции Tur и Tajfun", - говорится в сообщении.

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