Макрон обсудит внутреннюю политику с главами парламентских партий

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил лидерам парламентских партий приглашение на встречу 30 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, глава государства пригласил лидеров политических партий, имеющих фракции в парламенте, на рабочий обед, который состоится в среду в 15:00 (16:00 мск). Как отмечается в обращении президента, Франция "перешла к новому этапу развития", поэтому власти "должны действовать для защиты республики и ее будущего".

Как ожидается, в ходе встречи будет обсуждаться стабилизация экономического роста, помощь молодежи и борьба с уличной преступностью, уточнил телеканал.