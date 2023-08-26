Землетрясение в Кахраманмараше

Сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение силой 4,1 балла.

Как сообщает в cубботу Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 11:58 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,99 километра.