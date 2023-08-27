Япония включается в космическую гонку

Японская космическая программа надеется оправиться от череды неудач на следующей неделе, запустив свою новую миссию "Лунный снайпер". Ракета будет нести спускаемый аппарат, который, как ожидается, достигнет поверхности Луны через 4-6 месяцев, а также рентгеновский спутник, предназначенный для изучения эволюции Вселенной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что запуск запланирован на понедельник.

Космическая программа Японии является одной из крупнейших в мире, но ее первая попытка отправить посадочный модуль на Луну провалилась в ноябре 2022 года, а ракета нового типа взорвалась во время испытаний в прошлом месяце.