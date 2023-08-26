Вооруженные силы Нигера приведут в состояние максимальной готовности

Глава генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный пришедшими к власти мятежниками, приказал привести армию страны в состоянии максимальной готовности, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности", - говорится в заявлении Барму.

По его словам, данное решение было принято на фоне роста угрозы агрессии в отношении Нигера. За счет таких мер, считает глава генштаба, ВС страны смогут обеспечить адекватный ответ на любые действия других государств.