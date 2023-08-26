https://news.day.az/world/1592725.html Семь человек пострадали при стрельбе в Бостоне - ВИДЕО
Семь человек пострадали при стрельбе в Бостоне - ВИДЕО
Во время парада, проходившего в рамках празднования фестиваля карибской культуры в Бостоне 26 августа утром, произошла стрельба. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN.
"Полиция задержала несколько человек, у них изъяли огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
По данным полиции, по меньшей мере семь человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в местные больницы с неопасными для жизни травмами.
Звонки в службу экстренной помощи начали поступать около 07:45 утра по поводу стрельбы на углу улиц Блу-Хилл-авеню и Тэлбот-авеню в Дорчестере.
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